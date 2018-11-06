Aydın'da okul inşaatının temelinde patlamamış el bombası bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. El bombası, ekipler tarafından imha edildi.
Kuyucak ilçesi Aydınoğlu Mahallesi 1'inci Çayyüzü Sokak'taki Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. Temel kazısı sırasında iş makinasının kepçesine takılan patlamamış el bombası ihbar üzerine gelen bomba imha ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum