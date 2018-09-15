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Aydın'da ormanlık alan yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Aydın'da ormanlık alan yandı

AYDIN (AA)- Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Altınkum Mahallesi'ndeki oteller bölgesine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında, 5 dönümlük makilik alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
makilik orman yangın

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