Aydın'da ormanlık alan yandı

AYDIN (AA)- Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Altınkum Mahallesi'ndeki oteller bölgesine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında, 5 dönümlük makilik alan zarar gördü.
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