Aydın'da ormanlık alan yandı

AYDIN (AA)- Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Altınkum Mahallesi'ndeki oteller bölgesine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında, 5 dönümlük makilik alan zarar gördü.

