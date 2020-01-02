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  4. Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan lüks araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip satışa sundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve hacizli lüks marka araçların, aynı modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirilerek satıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö. ile K.C'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda motor ve şasi numaraları değiştirilen 6 otomobile el konuldu.

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Aydın Motor Numara operasyon oto dolandırıcılığı polis şasi

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