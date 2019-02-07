HABER

Aydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 20:14 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, oto galerinin sahibi ile tartışan kişi, tabancasıyla rastgele ateş açtı, mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Aydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, oto galerinin sahibi ile tartışan kişi, tabancasıyla rastgele ateş açtı, mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu üzerindeki AYMAS Galericiler Sitesi'ndeki Nevzat F.'ye ait oto galeride meydana geldi. İddiaya göre Nevzat F., dükkanın önünde bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, belindeki tabancayı çıkararak, rasgele ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştuAydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştuAydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştu

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 1 tutuklamaBartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 1 tutuklama
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 25 sanığa hapis cezası (3)'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 25 sanığa hapis cezası (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.