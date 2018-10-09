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Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Kazada yaralananlardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke-İzmir karayolunda seyreden Müslüm Yelce yönetimindeki 35 ABT 221 plakalı otomobil, Argavlı mevkisinde karşı şeride geçerek Ali Çetinkaya idaresindeki 64 AU 267 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Yelce ve araçta bulunan Beytullah Güven yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güven'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil yaralı

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