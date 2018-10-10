Aydın'da otomobil cami duvarına çarptı: 2 yaralı

Aydın'da bir otomobilin cami duvarına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 09 RS 001 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Emir Sultan Camisi'nin bahçe duvarına çarptı.
Refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçtaki Nail Öz (19) ve Batuhan Gülmez (18) yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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