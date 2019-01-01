HABER

Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 07:00 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Çayır (25) idaresindeki 20 YE 341 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü Çayır ile Metin Beyaztepe (27) ve Şahin Tunca (26) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
İstanbul'da yılın ilk trafik cezalarıİstanbul'da yılın ilk trafik cezaları
Taksim Meydanı araç trafiğine açıldıTaksim Meydanı araç trafiğine açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Nazilli otomobil polis Refüj trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin dört bir yanında yılbaşı coşkusu

Türkiye’nin dört bir yanında yılbaşı coşkusu

Milli Piyango sorgula: 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

İşte yılbaşı özel çekilişinde tüm kazanan biletlerin numaraları

Günlük burç yorumları 1 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

2019'un ilk gününün burç yorumları

Bingöl'de korkutan deprem! 4.2 şiddetiyle sallandılar!

Bingöl'de korkutan deprem!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.