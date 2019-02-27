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Aydın'da otomobil sula kanalına devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil sula kanalına devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Karadağ'ın kullandığı 09 SM 297 plakalı otomobil, Söke-Bağarası Mahallesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobildeki sürücüyü kurtardı.

İlk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Söke’de otomobil kanala uçtu

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