Aydın'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Aydın'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 FT 545 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Ersin E, Hakkı K, Halit K, Mercan K ve Necati E. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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