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Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 20:22 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Denizli yolunda meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine giden Yaşar Ünal (23) yönetimindeki 26 EE 078 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Ünal ile Hakan Çakmak (22) ve Mehmet Ali Eryıldız (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ali Eryıldız, hayati tehlikesi olduğu için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

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