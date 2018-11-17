Aydın'da otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

Aydın'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Cerit'in kullandığı 09 DY 878 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile nişanlısı Meltem Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Çiftin, akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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