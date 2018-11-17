HABER

Aydın'da otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:17 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

Aydın'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Cerit'in kullandığı 09 DY 878 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile nişanlısı Meltem Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çiftin, akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Paz de la Huerta harekete geçtiPaz de la Huerta harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza, D-100'de trafik yoğunluğu oluştu 1Beylikdüzü'nde zincirleme kaza, D-100'de trafik yoğunluğu oluştu 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza uçurum yaralı

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Uçakta hostesi 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Uçakta hostesi 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.