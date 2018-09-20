Aydın'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu'nda seyreden M.T. idaresindeki 09 AAY 48 plakalı otomobil, Kardeşköy Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Dincil'e (32) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dincil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dincil'in cesedi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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