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Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:18 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Ş.Ç. yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağı yakınlarında karşıya geçmeye çalışan Beyza Aygül'e (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Aygül'ün, 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen genç kızın annesi Mürüvvet ve babası Ali Aygül gözyaşlarına hakim olamadı.

Aygül'ün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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