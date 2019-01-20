HABER

Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kamyonun altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 00:51 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kamyonun altında kaldı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Rıza Kip (50) idaresindeki 09 LC 442 plakalı motosiklete aynı istikamette seyreden sürücüsü belirlenemeyen 09 LV 157 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kip arkadan gelen 35 AJ 7960 plakalı kamyonetin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan otomobil, Evciler Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde bulundu.

Polis otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktıSami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı
Avcılar'da dondurma fabrikasının çatısı alev alev yandı(Geniş haber)Avcılar'da dondurma fabrikasının çatısı alev alev yandı(Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çine'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Aslan gibi açılış! Ankaragücü'nü dağıttılar

Aslan gibi açılış! Ankaragücü'nü dağıttılar

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

FETÖ hükümlüsü Sami Boydak Umre'ye giderken yakalandı!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.