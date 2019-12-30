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  4. Aydın'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Aramada otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu bulundu, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hava filtresi tutuklama uyuşturucu

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