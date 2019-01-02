HABER

Aydın'da özel öğrencilerden halk oyunları gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

Üniversitelilerin hazırladığı proje kapsamında sahne alan 22 özel eğitimli öğrencinin halk oyunları gösterisi beğeni topladı

Aydın'da, üniversite öğrencilerinin topluma hizmet dersi kapsamında çalıştırdıkları özel eğitimli öğrencilerin sergilediği dans gösterisi, renkli görüntüler oluşturdu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında hayata geçirdikleri "Fark et hayatla dans et" projesi kapsamında, Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan 22 öğrenciyle halk oyunları gösterisi hazırladı.

Çeşitli aralıklarla 3 ay boyunca özel öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, hazırladıkları gösteriyi üniversitenin konferans salonunda izleyicilere sundu.

Renkli görüntülerin oluştuğu gösteride yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, zeybek başta olmak üzere çeşitli bölgelere ait halk oyunları oynadı. Öğrencilerin Hint dansı ise seyircilerden büyük alkış aldı.

- "Düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu"

Okul müdürü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 ay boyunca çok eğlendiğini belirterek, "Toplumda özel çocuklarımıza hizmet edecek her anlayışa, her yaklaşıma sıcak bakıyoruz. Bu üç aylık sürede üniversite öğrencileriyle çocuklarımız kaynaştılar. Çok iyi bir diyalog sağladılar. Öğrencilerimizde de sosyal yönden gelişme oldu. Açıkçası bu çalışma düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu." diye konuştu.

Projenin fikir sahibi ADÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Kahraman ilk başlarda ders kapsamında klasik fikirlerin ortaya atıldığını anca farklı bir proje yapmak için çalıştıklarını söyledi.

"Fark et hayatla dans et" projelerinin kabul gördüğünü aktaran Kahraman, "O kadar güzel danslar çalıştık ki, çok güzel şeyler ortaya çıktı. İlk başlarda hiçbirimizin deneyimi olmadığı için çok heyecanlandık. 'Yapabilir miyiz' diye korktuk. Onlarla bizim aramızda hiçbir fark olmadığını gördük. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

Özel eğitimli öğrencilerden Emine Demir de çok mutlu olduklarını, üniversitelilerinin kendileriyle tıpkı birer anne baba gibi ilgilendiğini dile getirdi.

PARTNERYüzüne bakamayacaksınız! Bu adamın saçları yüzünde çıkıyorYüzüne bakamayacaksınız! Bu adamın saçları yüzünde çıkıyor
Antalya'da evleri su bastıAntalya'da evleri su bastı
Yedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştıYedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dans öğrenci özel eğitim üniversite

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

MHP'de Samsun depremi!

MHP'de Samsun depremi!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.