Aydın'da özel öğrencilerden halk oyunları gösterisi

Okul müdürü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 ay boyunca çok eğlendiğini belirterek, "Toplumda özel çocuklarımıza hizmet edecek her anlayışa, her yaklaşıma sıcak bakıyoruz. Bu üç aylık sürede üniversite öğrencileriyle çocuklarımız kaynaştılar. Çok iyi bir diyalog sağladılar. Öğrencilerimizde de sosyal yönden gelişme oldu. Açıkçası bu çalışma düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu." diye konuştu.

- "Düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu"

Renkli görüntülerin oluştuğu gösteride yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, zeybek başta olmak üzere çeşitli bölgelere ait halk oyunları oynadı. Öğrencilerin Hint dansı ise seyircilerden büyük alkış aldı.

Projenin fikir sahibi ADÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Kahraman ilk başlarda ders kapsamında klasik fikirlerin ortaya atıldığını anca farklı bir proje yapmak için çalıştıklarını söyledi.

"Fark et hayatla dans et" projelerinin kabul gördüğünü aktaran Kahraman, "O kadar güzel danslar çalıştık ki, çok güzel şeyler ortaya çıktı. İlk başlarda hiçbirimizin deneyimi olmadığı için çok heyecanlandık. 'Yapabilir miyiz' diye korktuk. Onlarla bizim aramızda hiçbir fark olmadığını gördük. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

Özel eğitimli öğrencilerden Emine Demir de çok mutlu olduklarını, üniversitelilerinin kendileriyle tıpkı birer anne baba gibi ilgilendiğini dile getirdi.

