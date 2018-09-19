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Aydın'da pamuk alım deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 00:14 | Son Güncelleme

Aydın'da pamuk alım deposunda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde, pamuk alım deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Söke Tariş Pamuk Kooperatifine ait Güllübahçe pamuk alım depolarından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada, çalışmalara katılan ve dumandan etkilenen bir kepçe operatörüne de sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın haberini alan Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve yönetim kurulu üyeleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, Güllübahçe'de yaklaşık bir hafta önce pamuk alımlarına başladıklarını belirtti.

İsmail Özer, depoda yaklaşık 400 ton pamuk bulunduğunu da ifade etti.

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