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Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde parkta arkadaşlarının yanında fenalaşan lise öğrenicisi hayatını kaybetti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Uyguç, arkadaşlarıyla okulunun yakınındaki Sarıoğlu Mahallesi Parkına gitti.

Uyguç'un fenalaşarak aniden yere yığılması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uyguç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Uyguç'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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İzmir Adli Tıp Kurumu lise öğrencisi şüpheli ölüm

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