HABER

Aydın’da pitbull dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:46 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı.

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Köpeğin ağzından güçlükle alınan kedi saldırıda ağır yaralandı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda çevredekiler kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa sola çarpan köpekten kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeğe ellerindeki sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kalırken, pitbull bir süre sonra kediyi bıraktı. Vatandaşlar köpek sahibine tepki gösterdi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş olay yerine gelerek ilk müdahalesi yapılan kediyi dernek ofisine götürdü. Sosyal medya hesabından da saldırı anının görüntülerini yayınlayan Tekinbaş, köpek sahibinin bulunması için yardım istedi. Kısa süre içerisinde köpeğin sahibinin kimlik bilgisine ulaşan Tekinbaş, "Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen köpek sahibi gerekli cezayı almalıdır. Emniyete suç duyurusunda bulunacağız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" dedi.

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın’da pitbull dehşeti

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenlediTürk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenledi
Feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybettiFeci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

Feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.