Aydın'da polis memuru denizde boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde 22 yaşındaki polis memuru denizde boğuldu.

Altınkum Mahallesi'nde polis memuru Avni Can Ushan'ı denizde hareketsiz görenler polis memurunu kıyıya çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ushan'ı Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ushan'ın İstanbul'da görev yaptığı ve tatil için Didim'e geldiği öğrenildi.

