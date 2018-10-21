Aydın'da polis memurunun denizde boğulması

MANİSA (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde denizde boğulan 22 yaşındaki polis memuru Avnican Uzhan, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Didim Devlet Hastanesi'nden akrabaları tarafından teslim alınan Uzhan'ın cenazesi, memleketi Gölmarmara'ya getirildi. Uzhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmasının ardından Halime Hatun Camisi'ne götürüldü.
Baba Birol Uzhan, oğlunun naaşı başında bir süre dua etti. Uzhan’ın annesi ve yakınlarını Manisa Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurları teselli etmeye çalıştı.
Uzhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölmarmara Mezarlığı'na defnedildi.
Polis memuru Uzhan'ı son yolculuğunda, akrabaları, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Personelden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Göçmen de katıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde görev yapan Uzhan'ın bekar ve 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
Uzhan, tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde denize girmiş, bir süre sonra hareketsiz olduğunu görenler tarafından kıyıya çıkarılmış, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
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