Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 30 dakika içinde caddeler ve sokaklar dereye döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin suyu tahliye etmek için çalışırken, ilçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli yolunda da aksamalar yaşandı.

Nazilli'de, saat 17.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmayla cadde ve sokaklardaki suyu tahliye etti. İlçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli yolunda da yağış nedeniyle aksamalar yaşandı. Nazilli Uğur Mumcu Parkı, Nazilli Şehir Stadyumu ve Nazilli Kaymakamlığı bahçesi başta olmak üzere ilçenin farklı birçok noktasında ağaçların devrilmesi sonucu uzun süre trafikte aksama yaşanırken, ilk belirlemelere göre 30 araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan güneş enerjisi panelleri nedeniyle elektrik iletim hatları ile telefon hatlarının birçok noktada koptuğu öğrenildi. Nazilli Belediyesi Hangar otoparkında su giderlerinin tıkanması nedeniyle birçok araç su altına kalırken, göle dönen alanda sürücüler araçlarına güçlükle ulaştı. Araçlarının içine su dolanlar, belediyeden yardım istedi. Nazilli ve Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri de iş yeri ve evlerde oluşan su baskınlarının yanı sıra tehlike arz eden ağaçları da kesmek için çalışma başlattı. Nazilli’de sağanak sonrası yapılan incelemelerde ağır hasarın oluştuğu öğrenildi. Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi, sular altında kalınca trafiğe kapatıldı. Su ile dolan cadde içinde Belediyenin traktörü işçilerle birlikte mahsur kaldı. Kepçe yardımı ile çekilerek kurtarıldı.

