Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, asırlık çam ağacı apartman ve arabanın üstüne devrildi.

Aydın’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış fırtına ile birlikte etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çevredeki iş yerlerine sığındı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, Efeler Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi bahçesindeki asırlık çam ağacı yolun karşısındaki dört katlı bir apartmanın üzerine devrildi. Apartman ve önündeki park halinde olan otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba sarf ederken, devrilen ağaçlar ekiplerin çalışması ile olduğu yerden kaldırıldı. Yaşanan kötü hava şartlarında can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.