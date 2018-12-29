HABER

Aydın'da sahte ve kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 19:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ve Germencik ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 28 şişe kaçak içki, 25 litre sahte rakı ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Ediz VERDİOĞLU/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ve Germencik ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 28 şişe kaçak içki, 25 litre sahte rakı ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışı ve imalatına yönelik denetimlerini artırdı. Söke'de düzenlenen operasyonda K.E.'nin evinde 23 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Germencik'te yapılan operasyonda ise B.A.'ya ait evde 25 litre sahte rakı, 5 şişe değişik markalarda kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere 180 litre etil alkol, bin adet içki şişesi kapağı, bin 824 adet sahte TAPDK bandrolü, 840 adet boş içki şişesi, içki şişelerine yapıştırılan 3,5 top sahte etiket ve bir adet pet şişe içerisinde anason maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak içkilere polis el koyarken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da sahte ve kaçak içki ele geçirildiAydın'da sahte ve kaçak içki ele geçirildi

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Garson, halı saha maçının ardından öldüGarson, halı saha maçının ardından öldü
Didim'de 4 ayrı evden hırsızlık şüphelisi yakalandıDidim'de 4 ayrı evden hırsızlık şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Anne cinayetini kalp ilacı çözdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.