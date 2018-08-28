Aydın'da saman yüklü 2 kamyon alev aldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle alev alan park halindeki saman yüklü 2 kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, Başçayır Mahallesi'nde 37 LA 070 plakalı saman yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yine park halindeki 37 PE 543 plakalı saman yüklü kamyona sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Her iki kamyonda da hasar meydana gelirken, kamyonlara yüklü 487 paket saman yandı.

