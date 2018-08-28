Aydın'da saman yüklü 2 kamyon alev aldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle alev alan park halindeki saman yüklü 2 kamyon yandı.
Alınan bilgiye göre, Başçayır Mahallesi'nde 37 LA 070 plakalı saman yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yine park halindeki 37 PE 543 plakalı saman yüklü kamyona sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Her iki kamyonda da hasar meydana gelirken, kamyonlara yüklü 487 paket saman yandı.
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
MHP'de toplu istifa!
ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz
Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum