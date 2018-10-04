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Aydın'da servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

Çine ilçesindeki bir barajda çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'dan Aydın istikametine giden Murat Gökoğlu idaresindeki 09 LN 694 plakalı servis minibüsü Seyir Tepe mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile Fatma Karahayıt, Dilek Mumcu, Leyla Kuyucu, Saide Özçınar ve Arife Demirkol yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, işçilerin, ilçedeki bir barajda çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çine işçi servis minibüsü

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