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Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini kilosu 100 TL'den sembolik fiyatla satın aldı.

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini kilosu 100 TL'den sembolik fiyatla satın aldı. İlk kuru inciri getiren 4 üreticiye çeyrek altın ödülü verildi.
ATB Toplantı Salonu'nda, sezonun ilk kuru inciri için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Yavuz Seşlim Köşger, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kuru incirin tadına bakan Vali Köşger'e, bir pastanecinin yaptığı incirli baklava ikram edildi. İncir üreticileri Ruhi Doğan, Hakan Adalı, Saffet Sele ve Mustafa İpek'in getirdiği 1 kilogram incirin her biri, ATB tarafından sembolik bir fiyatla, 100 TL'den satın alındı. Ayrıca 4 üreticiye, birer çeyrek altın hediye edildi. Vali Yavuz Selim Köşger, konuşmasında şunları söyledi:
"Dünya incirinin yüzde 60'ını Türkiye ve Aydın tek başına sağlıyor. Dünyadaki incir tüketicileri, bu yıl oldukça kaliteli bir incir tüketecekler. Burada bazı insanlar, hesaplarını Aydın inciri üzerinde görmeye çalışıyor. Onlara buradan sesleniyorum. Gördüğünüz gibi sezon son derece güzel. Rekolte iyi, ürün son derece kaliteli. Aydın inciri üzerinde bir takım hesap-kitap yapmaya çalışanları boşa çıkaracak güzel bir sezon görünüyor" dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da, "Tüm çiftçilerimize öncelikle Aydınımız ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yörük kıyafetleri ile kuru incir getirerek, dikkatleri üzerine toplayan üretici Ruhi Doğan, "Ürünlerimiz bu sezon, tek kelimeyle süper görünüyor. Geçen yıl da aynı tarihlerde buradaydık. Bu yıl da nasip oldu, yine buradayız. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok fark var. Bu sezon incir daha kaliteli olacak. Üretici olarak gerçekten ender rastlanan iyi bir yıldayız. Tüketici kaliteli incir yerse, bu üreticiye de artı olarak yansır" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldıAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldıAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldıAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı

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