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Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Didim'de çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Yeni Mahalle'de aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali Ünlü (30) ve kardeşi Alper Ünlü (27) tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Ünlü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alper Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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kavga silah yaralama

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