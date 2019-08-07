Aydın'da silahlı kavga

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine L.Y. (33) silahla yaralandı.

Yaralanan L.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen A.B. (49) ile oğlu E.B'yi (29) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

