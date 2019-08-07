HABER

Aydın'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine L.Y. (33) silahla yaralandı.

Yaralanan L.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen A.B. (49) ile oğlu E.B'yi (29) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
700 yıllık Osmanlı köyünde 'macun' kültürünü yaşatıyor700 yıllık Osmanlı köyünde 'macun' kültürünü yaşatıyor
Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttuÇengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Germencik kavga silah yaralı

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem!

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

İran sınırındaki arazide 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi! 4 bin 800 paket

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Günlük burç yorumları 7 Ağustos Çarşamba - Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.