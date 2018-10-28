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Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyucular Mahallesinde alacak verecek meselesinden dolayı tartışan D.K, M.C.E, ve Z.T. kavga etti.

Kavga esnasında D.K. pompalı tüfekle ateş ederek M.C.E, ve Z.T'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.C.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.T'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan D.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Karakola götürülen D.K'nın ifade işlemi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
alacak-verecek ölü pompalı tüfek saldırı

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