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Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan B.C. ve B.S, Yeni Mahalle'de motosikletle seyir halindeki Tayfur A'ya pompalı tüfekle ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayfur A, 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, saldırıyı öğrenen Tayfur A’nın yakınları, B.S'nin akrabalarının bulunduğu eve pompalı tüfekle ateş etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından M.E. ve V.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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1 yaralı Aydın silahlı saldırı

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