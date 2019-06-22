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Aydın'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Söke ilçesinde 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları eve gitti.

Özgözcan'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın Gülümser Özgözcan şüpheli ölüm

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