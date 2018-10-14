Aydın'da şüphelinin saklandığı inşaata operasyon

Aydın’da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kişinin saklandığı inşaata özel hareket polisi ekiplerince operasyon başlatıldı.
Orta Mahalle'den silah sesi geldiği ihbarı üzerine, polis ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda kavgaya karıştığı tespit edilen C.A'nın pompalı tüfekle havaya ateş açtığını tespit etti.
Şüphelinin mahalledeki bir inşaata kaçması üzerine, takviye olarak bölgeye özel hareket polisleri geldi.
Özel hareket polislerinin inşaattaki operasyonu devam ediyor.
C.A. hakkında, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunuyor.
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