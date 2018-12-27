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Aydın'da sürücülere 'Yaşam Tüneli'nde eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

AYDIN'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında sürücülere 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında sürücülere 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Aydın- Muğla Karayolu üzerinde bulunan polis noktasına 'Yaşam Tüneli' projesi kapsamında, sürücülere eğitim verildi. İnsansız hava aracı 'drone' ile hataları tespit edilen sürücüler durdurulup, önce 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadıra davet edildi. Ardından da sürücülere burada trafikteki hataları gösterilip, eğitim verildi. Proje ile ilgili bilgi veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu ve hükümetin de desteklemiş olduğu 'Yaşam Tüneli' projemizi Aydın'da faaliyete geçirdik. Aydın - Muğla Karayolu üzerindeki denetim noktasında projemizi tatbik ediyoruz. Drone destekli yapmış olduğumuz denetimlerde amacımız vatandaşlarımızı trafik ihlali konusunda eğitmektir. Özellikle kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu ile konuşmak, süratli araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller konusunda sürücülere görsel olarak hatalarını gösterip, bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Aydın'da sürücülerde trafik kültürü ve bilincini yerleştirmek için çabalıyoruz. Yani, drone'yi sadece cezai işlemler için kullanmıyoruz" dedi.

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