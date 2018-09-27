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Aydın'da taahhüde uymayan jeotermal firmasına ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

Aydın'da taahhüde uymayan jeotermal firmasına ceza

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir jeotermal firmasına, sıcak suyun reenjeksiyon kuyularına salınması konusunda taahhüde uymadığı gerekçesiyle 24 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de vatandaşların İl Çayı'ndaki kırmızılıktan dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Sudan numune alan ekipler, çaydaki kızıllığın bölgedeki jeotermal tesisten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine söz konusu firmanın üretim alanında kontroller yaptı.

Tesise ait havuzda kızıllık tespit edildi ve sudaki renk değişikliğinin de bu firmadan kaynaklandığı belirlendi.

Bunun üzerine ilgili firmaya, sıcak suyun reenjeksiyon kuyularına salınması konusunda taahhüde uymadığı gerekçesiyle 24 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

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ceza Firma Jeotermal taahhüd

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