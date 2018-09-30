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Aydın'da takım otobüsü devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kazada 7 futbolcu ve kulüp doktoru yaralandı

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.

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Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildiAydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi
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Anahtar Kelimeler:
devrilme İncirliova Belediyespor OTOBÜS Süper Amatör

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