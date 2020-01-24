Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Ekiz'den (34) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya bildirdi.

Kayıp kişinin son olarak Y.Y (60) ile görüştüğünü tespit eden jandarma, şüphelinin evine gitti.

Dağlık arazide alkol aldıktan sonra tartıştığı Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden zanlı, gözaltına alındı.

Şüphelinin gösterdiği alanda bulunan Ekiz'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

