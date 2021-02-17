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Aydın’da terör operasyonu

17.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Aydın’da terör örgütü PKK/KCK’nın kadın çatı yapılanması TJA’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kentteki terör faaliyetlerine yönelik PKK/KCK kadın çatı yapılanması TJA’ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Aydın’da terör örgütü PKK/KCK’nın kadın çatı yapılanması TJA’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kentteki terör faaliyetlerine yönelik PKK/KCK kadın çatı yapılanması TJA’ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi. Aydın geneli Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Köşk ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.K., A.B.Ö, N.A., S.A, S.A, M.B., A.D., A.E., C.Y., K.B., T.A., E.İ. ve S.A. isimli kadınlar gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde ve HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda TJA yapılanması adı altında hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli kadın ise Aydın Adliyesine sevk edildi. Emniyet ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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