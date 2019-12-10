Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN ve 4 ilçesinde, polisin, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sözde kuruluş yıl dönümü geçen 27 Kasım olan PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Ardından, söz konusu örgüt üyesi ve sempatizanlarına yönelik Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere Söke, Nazilli ve Germencik ilçelerinde, bugün sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Nazilli'de S.D., İ.D. ve R.D., Efeler ilçesinde Y.K., K.S., F.T., M.K., Söke'de İ.B. ve Germencik'te V.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

