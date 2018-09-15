Aydın'da tır yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde maden yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Beşparmak Dağı'ndaki maden ocağından yüklediği malzemeyi Güllük Limanı'na götüren Cengiz Yataz yönetimindeki 09 JU 457 plakalı tır, Sarıkemer Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Tırı durduran sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat durdu.
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