HABER

Aydın'da tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

Aydın'da tır yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde maden yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beşparmak Dağı'ndaki maden ocağından yüklediği malzemeyi Güllük Limanı'na götüren Cengiz Yataz yönetimindeki 09 JU 457 plakalı tır, Sarıkemer Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tırı durduran sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat durdu.

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Ayvalık’ta 27 kaçak yakalandıAyvalık’ta 27 kaçak yakalandı
Turmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştuTurmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maden ocağı TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.