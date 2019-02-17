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Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:18 | Son Güncelleme

Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ümit Can Sağlam (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Çine'den Aydın istikametine giden C.A. yönetimindeki 09 C 3128 plakalı tırla Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlam, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü C.A. gözaltına alındı.

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