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Aydın’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.Kaza, Denizli-Aydın karayolu Atça Sanayi Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Denizli-Aydın karayolu Atça Sanayi Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin S. iş çıkışı motosikleti ile evine gitmek için yola çıktı. 09 BV 268 plakalı motosikleti ile Aydın istikametine doğru ilerleyen Engin S. aynı istikamette ilerleyen S.K idaresindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yola savruldu. Motosikleti ile birlikte yolda sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak duran Engin S. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Engin S. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Engin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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