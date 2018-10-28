Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mavişehir Mahallesi'nde, M.B. (22) yönetimindeki 25 BC 109 plakalı araç, aynı yönde seyreden Ümit Elban’ın (21) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Elban, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.
Elban’ın, Mavişehir Pazar'ında esnaflık yaptığı öğrenildi.
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