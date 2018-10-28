HABER

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Didim ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Mahallesi'nde, M.B. (22) yönetimindeki 25 BC 109 plakalı araç, aynı yönde seyreden Ümit Elban’ın (21) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Elban, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.

Elban’ın, Mavişehir Pazar'ında esnaflık yaptığı öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Yardımcısı 2 askerin şehit olduğu bölgede inceleme yaptıBakan Yardımcısı 2 askerin şehit olduğu bölgede inceleme yaptı
2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim Elektrikli Motosiklet trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.