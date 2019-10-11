Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Engin Salık (25) idaresindeki 09 BV 268 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Atça Sanayi Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Salık'ın, Nazilli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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