Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Metin Kutlucan'ın kullandığı 48 UU 427 plakalı otomobil, Söke-Germencik yolu Argavlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Murat Başıcı ve Hasan Buğday yaralandı.
Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kutlucan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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