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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Sürücü adayının kullandığı otomobilin karıştığı kazada sürücü eğitmeni öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç'nin kullandığı 34 BNT 768 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Savrandere mevkisinde sürücü adayı Neslihan Teke'nin kullandığı, sürücü kursuna ait 09 AAJ 35 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Teke ve yanındaki sürücü eğitmeni Fatih Akdeniz ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Sarıalioğlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil yaralı

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