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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Adıyaman (34) yönetimindeki 09 JU 179 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Yaylaköy mevkisinde, Seçkin Toparlı'nın (29) kullandığı 09 JM 155 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Mızrak (26) ve Emir Gündoğdu (22) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Kaza otomobil ölü yaralı

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