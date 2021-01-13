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Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır ile beton mikserinin arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza Cumhuriyet Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır ile beton mikserinin arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Cumhuriyet Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde ilerleyen Mahmut K. idaresindeki 09 E 4903 plakalı motosiklet, sağ şeritte park halindeki 47 KU 568 dorse plakalı tırın yanından orta şeride geçmek istedi. O sırada aynı istikamette ilerleyen Abdullah S. idaresindeki 35 GB 4096 plakalı beton mikseri orta şeride çıkan motosikleti altına alarak sürükledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mahmut K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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