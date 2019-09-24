Ayd\u0131n'\u0131n \u00c7ine il\u00e7esinde otomobil ile hafif ticari arac\u0131n \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu 2 ki\u015fi yaraland\u0131.\nAyd\u0131n\u2019dan Mu\u011fla istikametine giden Yusuf Tokmak (57) idaresindeki 34 RE 2590 plakal\u0131 otomobil, Adnan Menderes Bulvar\u0131 \u00c7ine Lisesi kav\u015fa\u011f\u0131nda ayn\u0131 istikamete giden Niyazi Sabuncal\u0131'n\u0131n (44) kulland\u0131\u011f\u0131 35 DC 9169 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7la \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\nKazada, hafif ticari ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Niyazi Sabuncal\u0131 ile ayn\u0131 ara\u00e7ta bulunan Mediha Sabuncal\u0131 (38) yaraland\u0131.\nSa\u011fl\u0131k ekiplerince \u00c7ine Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lar\u0131n hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Otomobil \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fcne arkadan \u00e7arpt\u0131: 3 yaral\u0131\u00a0\u015eehit Te\u011fmen Din\u00e7er\u2019in cenazesi Konya\u2019ya getirildi