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Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

25.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza bugün öğle saatlerinde Başaran Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu’dan Nazilli istikametine seyir halinde olan Musa K. idaresindeki 09 H 7390 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağaçlarına çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisine sıkışan araç sürücüsü Musa K. ile yolcu konumundaki Neslihan K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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